মাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেলো মেয়ের

মাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেলো মেয়ের
ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় ১৭০ টাকা হারানোকে কেন্দ্র করে চাচার হাতে ভাতিজি নিহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নিহত কিশোরীর নাম লামিয়া আক্তার (১৪)।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার আওরাবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু নাছের মোহাম্মদ রায়হান।
নিহত লামিয়া আক্তার অভিযুক্ত জাকির হোসেন খানের বড় ভাই ফারুক খানের সৎ মেয়ে। সে উত্তর চরাইল হাসেমিয়া দাখিল মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পকেট থেকে ১৭০ টাকা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাকির হোসেন প্রথমে লামিয়ার মা লিলি বেগমের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে তিনি লিলি বেগমকে মারধর শুরু করেন। এসময় মাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে লামিয়াকেও শাবল দিয়ে আঘাত করা হয়।
এতে মা ও মেয়ে দুজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্বজনরা তাদের উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে লামিয়া আক্তার মারা যায়। তার মা লিলি বেগম বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযুক্ত জাকির হোসেন খানকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
কাঁঠালিয়া থানার ওসি আবু নাছের মোহাম্মদ রায়হান জানান, অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মো. আমিন হোসেন/এসআর/জেআইএম