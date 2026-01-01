সিরাজগঞ্জে নবজাতক শিশুকে গলা কেটে হত্যা, আত্মগোপনে মা

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এক নবজাতক শিশুকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই শিশুর মা ও তার স্বজনরা আত্নগোপনে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার পোরজনা ইউনিয়নের বাচড়া ভূতের দিয়ার গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে শিশুটির মা ও তার স্বজনরা হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার কথা বলে আত্নগোপনে চলে যান।

স্থানীয়রা জানায়, এক বছর আগে বাচড়া ভূতের দিয়ার গ্রামের দেলোয়ারের মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের সঙ্গে পাশ্ববর্তী নন্দলালপুর গ্রামের নবী মণ্ডলের ছেলে করিম মণ্ডলের বিয়ে হয়। তবে সংসারে বনিবনা না হওয়ায় ৬ মাস আগে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পরে করিম মণ্ডল দ্বিতীয় বিয়ে করে। কিন্তু সেই স্ত্রী তার পরকীয়া প্রেমিকের পরামর্শে গত ২৭ অক্টোবর করিম মণ্ডলকে ইঁদুর মারার বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন।

এদিকে বিবাহ বিচ্ছেদের পর গত রাতে কন্যা সন্তান জন্ম দেন জান্নাতুল ফেরদৌস। পরে জান্নাতুল ফেরদৌস ও তার পরিবারের লোকজন নবজাতক শিশুর গলা কেটে শৌচাগারে রেখে দেন। এরপর আজ সকালে মরদেহটি বাড়ির পেছনে গর্ত করে মাটিচাপা দেওয়ার সময় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। পরে প্রসূতি মা ও তার পরিবারের লোকজন হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলে আত্নগোপনে চলে যায়।

করিম মণ্ডলের ভগ্নীপতি রমজান আলী বলেন, করিমের একমাত্র স্মৃতি ছিল জান্নাতুল ফেরদৌসের গর্ভের সন্তান। সেই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জান্নাতুল ফেরদৌস ও তার পরিবারের লোকজন গলা কেটে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের তিনি শাস্তি দাবি করেন।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জাগো নিউজকে জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে বিষয়টি তারা বিকেলে জেনেছেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নবজাতকের মরদেহটি উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছেন। এ ঘটনায় নবজাতক শিশুর মাকে আটকের চেষ্টা চলছে বলে জানান ওসি।

