মুন্সিগঞ্জে বিএনপির দুই নেতার মনোনয়ন বাতিল

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির দুই নেতার মনোনয়ন বাতিল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান-শ্রীনগর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জমা দেওয়া বিএনপির দুই নেতার মনোনয়ন সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে যাচাই-বাছাই শেষে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার সৈয়দা নুরমহল আশরাফী।
মনোনয়ন বাতিল হওয়া দুই নেতা হলেন- বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজের সাবেক ভিপি মীর সরাফত আলী সপু ও শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মোমিন আলি।
রিটার্নিং অফিসার সৈয়দা নুরমহল আশরাফী বলেন, মৃত ব্যক্তি এবং প্রবাসী ভোটারদের তথ্য সম্বলিত ভোটার তালিকা সরবরাহ করার কারণে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাই শেষে দু-জনের স্বতন্ত্র মনোনয়ন সাময়িকভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়। তবে দুজন প্রার্থীই আপিল করার সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
এদিকে যাচাইয়ের সময় তাদের দাখিল করা মনোনয়নপত্রে সমর্থনকারী ভোটারদের স্বাক্ষরের সঙ্গে তালিকাভুক্ত তথ্যের অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন গত (২৯ ডিসেম্বর) পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সর্বমোট ৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন।
এর মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং অফিসার বিএনপি প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহ, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এ কে এম ফখরুদ্দিন রাজী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আব্দুর রহমান, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের প্রার্থী রোকেয়া আক্তার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. আতিকুর রহমান খানের মনোনয়ন বৈধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা গেছে, এক শতাংশ সমর্থনকারী ভোটারের তথ্যের গরমিল পাওয়ায় সাময়িকভাবে দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচনি আইন এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১৯৭২ অনুযায়ী, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র হিসেবে অংশ নিতে হলে একজন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার মোট ভোটারের ১ শতাংশ (১%) ভোটারের সমর্থন- সংবলিত স্বাক্ষর মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হয়। মুন্সিগঞ্জ এক আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৫১৮ জন।
শুভ ঘোষ/কেএইচকে/এমএস