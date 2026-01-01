সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদুল হাসানের জানাজা অনুষ্ঠিত
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসানের জানাজা নামাজ সম্পন্ন হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে টাঙ্গাইল শহরের বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের হাজারো মানুষের ঢল নামে।
জানাজায় অংশ নিয়ে মরহুমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম পিন্টু, আহমেদ আজম খান, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী, সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানাজায় শরিক হন।
মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা জোরদারে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।
জানাজার আগে বক্তারা বলেন, মাহমুদুল হাসান ছিলেন একজন সৎ, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও দেশপ্রেমিক নেতা। তার মৃত্যুতে দেশ একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদকে হারাল বলে মন্তব্য করেন নেতৃবৃন্দ।
এর আগে গতকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় গুলশানের নিজ বাসভবনে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। জানাজা শেষে তাকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে নিজ বাড়ির আঙিনায় স্ত্রীর কবরের পাশে দাফন করা হবে।
