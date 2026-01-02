আগামী নির্বাচন হবে নতুন বাংলাদেশ গঠনের নির্বাচন: এটিএম আজহার
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে কেউ যেন ভোট ডাকাতি করতে না পারে, সে ব্যাপারে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগামী নির্বাচন হবে নতুন বাংলাদেশ গঠনের নির্বাচন। ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিপক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) টাঙ্গাইল শহরের সাবালিয়ার জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
এটিএম আজহার বলেন, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে সৎ কাজের কোনো বিকল্প নেই। অনেকেই দুনিয়ার কিছু স্বার্থ ও জড়বাদী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করে। অপরদিকে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য সংগ্রাম করি। আমাদেরকে আরও সাহসিকতার সঙ্গে চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে।
মতবিনিয়ময় সভায় জেলা আমির ও টাঙ্গাইল সদর আসনের মনোনীত প্রার্থী আহসান হাবীব মাসুদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন- জেলা নায়েবে আমির খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা হুমায়ুন কবির, সহকারী সেক্রেটারি হোসনে মোবারক বাবুল, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মো. শহিদুল ইসলাম, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ড. আতাউর রহমান, মাওলানা বুরহানুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুস সালাম, শহর আমির অধ্যাপক মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এএসএম