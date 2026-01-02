নলছিটি লঞ্চঘাটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো শহীদ ওসমান হাদির নামে
ঝালকাঠির নলছিটিতে লঞ্চঘাটের নাম পরিবর্তন করে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির নাম নামকরণ করা হয়েছে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চঘাটটির উদ্বোধন করেন নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন, জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, নলছিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জুবায়ের হাবিব, শহীদ ওসমান হাদির ছোট বোন মাসুমা হাদিসহ তার পরিবারের সদস্যরা।
অনুষ্ঠানে নৌ উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘এই লঞ্চঘাটটি স্থায়ীভাবে শহীদ ওসমান হাদির নামেই থাকবে—সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওসমান হাদি এই অঞ্চলের গর্বিত সন্তান। প্রতিদিন শতশত মানুষ এই ঘাট ব্যবহার করবেন এবং তার নামের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘ওসমান হাদি শুধু একটি এলাকার নয়, তিনি দেশের ও পুরো বিশ্বের। জনসাধারণের ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সঙ্গে তার নাম যুক্ত থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার আত্মত্যাগ সম্পর্কে জানতে পারবে।’
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে নৌ উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশে যেন আর কখনো ফ্যাসিবাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ভবিষ্যতে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন, তারা যেন সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের কল্যাণে কাজ করেন—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’
ওসমান হাদি হত্যার বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কেউ দেশের বাইরে থাকলেও তাদের আইনের আওতায় আনতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চলছে। এরইমধ্যে কয়েকজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।’
উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে নলছিটি মডেল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি মাওলানা আতিকুর রহমান দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।
মো. আমিন হোসেন/এসআর/এএসএম