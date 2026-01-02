  2. দেশজুড়ে

শহীদ হাদির বোন মাসুমা হাদি

হাদি হত্যায় দেশি-বিদেশি এজেন্ট-সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদরা জড়িত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
শহীদ শরীফ ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি বলেছেন, হাদির এই হত্যার পেছনে শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, দেশি-বিদেশি নানা এজেন্ট ও সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদরা জড়িত। ওসমান হাদির মাথায় গুলি চালানোর মধ্য দিয়ে আজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে নলছিটির শহীদ ওসমান হাদীর নামে লঞ্চঘাট উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুমা হাদি বলেন, আমার ভাইকে যদি জীবিত রাখতে চান, তাহলে তার আদর্শ ও কাজগুলো এগিয়ে নিতে হবে। ওসমান হাদিকে হত্যা করে বাংলাদেশকে আরও বহু বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে যদি আরও পাঁচ বছর বেঁচে থাকতেন, তাহলে এ দেশ হতো আপামর জনতার বাংলাদেশ।

অন্তর্বর্তী সরকার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মাসুমা হাদি। তিনি বলেন, এই সরকার বিপ্লবী সরকার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন তা হয়নি? কেন ক্ষমতা এমন একজনের হাতে দেওয়া হলো, যিনি স্বৈরশাসনের অংশ ছিলেন? শপথের দিন থেকেই আন্দোলনের গতি থেমে গেছে।

নির্বাচনি সংস্কারের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, সামনে নির্বাচনগুলোতে টাকা ও পেশিশক্তির প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে। হাজার হাজার মোটরসাইকেল নিয়ে শোডাউন বন্ধ না হলে ভালো মানুষ রাজনীতিতে আসবে না। কোনো মার্কা দেখে নয়, যারা বাংলাদেশপন্থি রাজনীতি করবে, তাদেরই ভোট দিতে হবে।

বিদেশি প্রভাবের অভিযোগ তুলে মাসুমা হাদি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ার পেছনে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও অভ্যন্তরীণ মুখোশধারীদের ভূমিকা রয়েছে।

মো. আমিন হোসেন/কেএইচকে/এএসএম

