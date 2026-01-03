রাজশাহী
বিএনপি প্রার্থীরা কোটিপতি, লাখপতি জামায়াতের
রাজশাহীর ছয় সংসদীয় আসনের বিএনপি ও জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের দাখিল করা হলফনামায় সম্পদের হিসাবে বড় বৈষম্য দেখা গেছে। বেশিরভাগ বিএনপি প্রার্থীর সম্পদ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। অন্যদিকে জামায়াত প্রার্থীদের অধিকাংশ লাখপতি।
হলফনামা সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী মো. শরীফ উদ্দিন কোটিপতি। তার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ এক কোটি ২৪ লাখ ২ হাজার ৫৪৭ টাকা। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ দুই কোটি ৬৮ লাখ ২৭ হাজার ৯৭১ টাকা। তার স্ত্রীর আয় দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ৭২ হাজার ৭৫৬ টাকা এবং সম্পদ ৭৬ লাখ ৮১ হাজার ৪৪০ টাকা।
অপরদিকে একই আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. মুজিবুর রহমান লাখপতি। তার বার্ষিক আয় ৬ লাখ ২ হাজার ৬৮৪ টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৩৬ লাখ ৩২ হাজার ৩৩৩ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ২ লাখ টাকা এবং স্বর্ণালংকার রয়েছে ১০ ভরি। এ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. সুলতানুল ইসলাম (তারেক) অবশ্য কোটিপতি। তার বার্ষিক আয় ৫৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬০১ টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৫ কোটি ১৭ লাখ ৯৩ হাজার ৮৮ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ১১ লাখ ৩১ হাজার ১৫৯ টাকা এবং সম্পদ এক কোটি ৫৩ লাখ ৬৫ হাজার ২৪৩ টাকা। এছাড়া সন্তানের নামে আয় ১২ লাখ ২ হাজার ২০৩ টাকা ও সম্পদ ৮৭ লাখ ৬৯ হাজার ৮৯৪ টাকা দেখানো হয়েছে।
রাজশাহী-২
এ আসনে বিএনপি প্রার্থী মো. মিজানুর রহমানের বার্ষিক আয় ৮ লাখ ৩২ হাজার ৫০০ টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৯৬ লাখ ৬২ হাজার ৮৭৫ টাকা। তবে তার স্ত্রী কোটিপতি। স্ত্রীর আয় ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫২১ টাকা এবং সম্পদ এক কোটি ৫৯ লাখ ৪১ হাজার ২৩৩ টাকা।
জামায়াতের মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরও এ আসনে কোটিপতি প্রার্থী। তার বার্ষিক আয় ৩৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮৬৯ টাকা। মোট সম্পত্তি দুই কোটি ১৭ লাখ ৩০ হাজার ৬৭৭ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ৫ লাখ ৩৬৫ টাকা এবং সম্পদ ৩১ লাখ ৫৮ হাজার ৯১৬ টাকা।
রাজশাহী-৩
এ আসনে বিএনপির মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলনের বার্ষিক আয় ২১ লাখ ৬০ হাজার ৫৫৩ টাকা। তার মোট সম্পত্তি এক কোটি ৪৬ লাখ ৪৩ হাজার ২৫১ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ১৮ লাখ ৮ হাজার ২৭৪ টাকা এবং সম্পদ ১ কোটি ২৮ লাখ ৪০ হাজার ৪২ টাকা।
জামায়াতের মো. আবুল কালাম আজাদের বার্ষিক আয় ৭ লাখ ১০ হাজার টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৪১ লাখ ৭৪ হাজার ৯৮০ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং সম্পদ ১৩ লাখ ৬৭ হাজার টাকা।
রাজশাহী-৪
আসনটিতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ডিএমডি জিয়াউর রহমানের বার্ষিক আয় ১৪ লাখ ৭৬ হাজার ৫০২ টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৯০ লাখ ৯৫ হাজার ৫৮ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ৬ লাখ ৩৭ হাজার ২৪৫ টাকা এবং সম্পদ ২৯ লাখ ৭১ হাজার ২২৮ টাকা।
জামায়াতের মো. আব্দুল বারী সরদারের বার্ষিক আয় ১৮ লাখ ৯ হাজার ৫৭৯ টাকা। তিনিও এ আসনে কোটিপতি। তার মোট সম্পত্তি ২ কোটি ৭৮ লাখ ৮৮ হাজার ৫৮৪ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং সম্পদ ৩২ লাখ ৪১ হাজার ৫৪২ টাকা।
রাজশাহী-৫
বিএনপির অধ্যাপক নজরুল ইসলামের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা। তার মোট সম্পত্তি এক কোটি ৩১ লাখ ৯৯ হাজার টাকা। তার স্ত্রীর আয় ৯ লাখ ৬৫ হাজার টাকা এবং সম্পদ এক কোটি ৮৩ লাখ ৮৯ হাজার ১৬ টাকা।
জামায়াতের মনজুর রহমানের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৫৫ লাখ ২৮ হাজার ৯৭৬ টাকা। তার স্ত্রীর আয় ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩৯০ টাকা এবং সম্পদ ৩৫ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৪ টাকা।
এছাড়া অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে মো. জুলফার নাঈম মোস্তফার বার্ষিক আয় ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা। তার মোট সম্পত্তি এক কোটি ৬৬ লাখ ৮ হাজার টাকা। রেজাউল করিমের বার্ষিক আয় ২৩ লাখ ৫ হাজার ৭৬৯ টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৮ কোটি ৫০ লাখ ৯ হাজার ১৬২ টাকা।
রাজশাহী-৬
এ আসনে বিএনপির মো. আবু সাইদ চাঁদের বার্ষিক আয় ৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা। তার মোট সম্পত্তি ৩২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। জামায়াতের মো. নাজমুল হকের বার্ষিক আয় ১০ লাখ এক হাজার ৪৯৯ টাকা। তার মোট সম্পত্তি ২৯ লাখ ৯৬ হাজার ৯৯২ টাকা।
শাখাওয়াত সাদী/আরএইচ/এমএস