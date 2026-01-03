দিনাজপুরে উন্মুক্ত হলো নান্দনিক ‘লিচু চত্বর’
দিনাজপুর শহরের ঐতিহ্য এবং সৌন্দর্যবর্ধনে নবনির্মিত ‘লিচু চত্বর’ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে শহরের সুইহারী দিনাজপুর সরকারি কলেজ মোড়ে এই চত্বরের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার মো. শহিদুল ইসলাম। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও দিনাজপুর পৌরসভার প্রশাসক মো. রিয়াজ উদ্দিন।
অনুষ্ঠানে অতিথিরা দিনাজপুরের গর্ব লিচুকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই লিচু চত্বর ভবিষ্যতে পর্যটন, সংস্কৃতি ও নগর পরিচিতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এসময় দিনাজপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মিনারুল ইসলাম খান জানান, দিনাজপুরের পরিচিতি দেশব্যাপী আরও একধাপ এগিয়ে নিতে লিচু চত্বর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. জানে আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আফজাল হোসেনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষর্থীরা।
এমদাদুল হক মিলন/কেএইচকে