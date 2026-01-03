  2. দেশজুড়ে

ঝালকাঠি-১ আসন

লেবার পার্টির প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের মনোনয়ন বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর স্বাক্ষর না থাকায় বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান এবং ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর–কাঁঠালিয়া) আসনের এমপি প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিন উদ্দিন এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর না থাকায় তা বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে আইন অনুযায়ী প্রার্থী চাইলে নির্ধারিত সময়ে আপিল করার সুযোগ রয়েছে।

এদিকে যাচাই-বাছাই শেষে ঝালকাঠি জেলার দুইটি সংসদীয় আসনে দাখিল হওয়া মোট ২৫টি মনোনয়নের মধ্যে ১৩টি বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া ৮ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল এবং ৪ জনের মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়েছে।

