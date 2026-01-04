  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে বিক্ষোভ, দেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের দাবি

প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশি ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে অপমানের প্রতিবাদে ও বাংলাদেশ থেকে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের দাবিতে কিশোরগঞ্জে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুর সোয়া ২টায় জেলা শহরের কালীবাড়ি মোড় চত্বরে কিশোরগঞ্জ জেলা সম্মিলিত ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে জেলা সম্মিলিত ছাত্র ঐক্যের মুখপাত্র মো. জগলুল হাসান চয়ন, জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি ইমন খান, সাধারণ সম্পাদক পায়েল চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্র মজলিসের বায়তুলমাল সম্পাদক বরকতউল্লাহ, জেলা ছাত্রদল নেতা হাসিবুল হোসাইন, কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক আনাস ইবরাহীমসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ।

জেলা সম্মিলিত ছাত্র ঐক্যের মুখপাত্র মো. জগলুল হাসান চয়ন বলেন, বাংলাদেশের গর্ব মোস্তাফিজুর রহমানকে যেভাবে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তা শুধু একজন ক্রিকেটারকে নয়, পুরো বাংলাদেশকেই অপমান করার শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই ও দাবি করছি, যতদিন পর্যন্ত এই অপমানের যথাযথ জবাব না পাওয়া যাবে, ততদিন বাংলাদেশ থেকে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

শনিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। এর আগে গত ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত আইপিএল নিলামে মোস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছিল কেকেআর।

