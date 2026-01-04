বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি দায়ে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি দায়ে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
টাঙ্গাইলে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অপরাধে তিন প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
রোববার (৪ জানুয়ারি) টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় টাঙ্গাইল ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেলের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে সদর উপজেলার কাগমারী এলাকায় করটিয়া ইউনিয়নের আজাদ ট্রেডার্সকে ৫০ হাজার টাকা, জামান ট্রেডার্সেরকে ৫০ হাজার এবং আসমা ট্রেডার্সেরকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/এমএস