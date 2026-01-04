সেনাবাহিনীর দেওয়া কম্বল পেয়ে খুশিতে আত্মহারা শতবর্ষী শুকরন

সেনাবাহিনীর দেওয়া কম্বল পেয়ে খুশিতে আত্মহারা শতবর্ষী শুকরন
রংপুর নগরীর কেল্লাবন্দ এলাকার বিধবা আলেয়া। বয়স প্রায় ৮০ বছর। স্বামীকে হারিয়েছেন অনেক আগে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন একা থাকেন বাড়িতে। এদিক সেদিক ঘুরে অথবা আশপাশের মানুষ যা দেন তাই দিয়ে কোনোরকমে দিন কাটে তার।
উত্তরে হিমেল হাওয়া যখন জেঁকে বসেছে, বয়োবৃদ্ধরা যখন শীতের প্রকোপে কাহিল ঠিক সেই সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬৬ পদাতিক ডিভিশন উষ্ণতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আলেয়ার মতো এমন সহায় সম্বলহীন সহস্রাধিক দুঃস্থ মানুষের দিকে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে নগরীর উত্তম স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে কম্বল নিতে এসেছিলেন আলেয়ার মতো ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বানিয়াপাড়ার শতবর্ষী শুকরন, মমতাজ, মাস্টারপাড়ার শফিকসহ (৮০) সহস্রাধিক দুঃস্থ।
প্রধান অতিথি হিসেবে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও রংপুর এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মোহাম্মদ কামরুল হাসান ১ হাজার ৫০ জন দুঃস্থ নারী ও পুরুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করেন।
কম্বল হাতে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা শুকরন জানান, তার স্বামী মারা গেছেন বিশ বছর আগে। চার ছেলে রয়েছে। ছেলেদের মাঝে খেয়ে পড়ে কোনোরকমে দিন পাড়ি দিচ্ছেন। সেনাবাহিনীর দেওয়া কম্বল এবার শীতের কষ্ট কিছুটা হলেও দূর করবে।
জিতু কবীর/এমএন/এমএস