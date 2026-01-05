টাঙ্গাইলে ভোটার বেড়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার

টাঙ্গাইলে ভোটার বেড়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইলের ৮টি সংসদীয় আসনে এবার ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৭৫৫ জন। টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে সব চেয়ে বেশি ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। এর মাঝে কিছু প্রবাসী ভোটার থাকলেও তরুণ ভোটারের সংখ্যাই বেশি। যারা এবার প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত নির্বাচনে জেলায় মোট ভোটার ছিলেন ৩১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৭২ জন। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪২৭ জনে।
হালনাগাদ তালিকা অনুযায়ী, মোট ভোটারের মধ্যে বর্তমানে নারী ভোটার ১৬ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২ জন, পুরুষ ভোটার ১৬ লাখ ৭১ হাজার ৬৩০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৫ জন। আগের নির্বাচনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ২০ জন। এদিকে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যাও বেড়েছে। আগে যেখানে কেন্দ্র ছিল ১ হাজার ৫৬টি, এবার তা বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬৩টি।
টাঙ্গাইল-১ : মধুপুর ও ধনবাড়ী উপজেলা নিয়ে টাঙ্গাইল-১ আসন গঠিত। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ১২ হাজার ৩২৪ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৪৩৩ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ২১ হাজার ৪২৪ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৬ হাজার ৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ২৫ হাজার ১০৯ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৪৮টি।
টাঙ্গাইল-২ : ভূঞাপুর ও গোপালপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল-২ আসন। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ৯৫ হাজার ২৪৮ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১৮ হাজার ৬০৬ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৮ হাজার ১৮৩ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১০ হাজার ৪২২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ২৩ হাজার ৩৫৮ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৩৮টি।
টাঙ্গাইল-৩ : ঘাটাইল উপজেলা নিয়ে টাঙ্গাইল-৩ আসন গঠিত। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৭৩ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৭২০ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৯০ হাজার ৮৫৩ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৯১ হাজার ৮৬৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ২৩ হাজার ৩৪৭ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১২২টি।
টাঙ্গাইল-৪ : কালিহাতী উপজেলা নিয়ে টাঙ্গাইল-৪ আসন গঠিত। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৫৫৬ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৯১৭ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭২ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯৪২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ২০ হাজার ৩৬১ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১১৪টি।
টাঙ্গাইল-৫ : টাঙ্গাইল সদর উপজেলা নিয়ে টাঙ্গাইল ৫ আসন গঠিত। এ আসনটি জেলার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ৪ লাখ ৩৪ হাজার ১৯৪ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৬২ হাজার ৪১২ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ১০৮ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৩০৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ২৮ হাজার ২১৮ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৩০টি।
টাঙ্গাইল-৬ : নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলা নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল-৬ আসন। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ৪ লাখ ৪২ হাজার ৪২৬ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৬৮ হাজার ৭৬ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৭৪ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫৯৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ২৫ হাজার ২৫০ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৫৪টি।
টাঙ্গাইল-৭ : মির্জাপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল-৭ আসন। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৪৩২ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৪৩৭ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৮৬ হাজার ৫৬০ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮৭১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ১৭ হাজার ৫ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১২৬টি।
টাঙ্গাইল-৮ : বাসাইল ও সখীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল-৮ আসন। গত নির্বাচনে এ আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৯০ হাজার ১১৯ জন। এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১৪ হাজার ৮২৬ জনে। এর মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৮ হাজার ১৯৮ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৬ হাজার ৬২৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৫ জন। মোট ভোটার বেড়েছে ২৪ হাজার ৭০৭ জন। এ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৩১টি।
জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, নতুন ভোটারের বেশিরভাগই তরুণ ভোটার। নির্বাচনের সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা কাজ করছি।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এফএ/জেআইএম