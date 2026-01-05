  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে ঘোড়দৌড় দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়

প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতা দেখতে হাজারো মানুষের ভিড় জমে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর এলাকার পতিত ফসলি জমিতে এলাকাবাসীর উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মোট ১৪টি ঘোড়া অংশ নেয়। তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে ঘোড়াগুলো দৌড়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামের রবিন মিয়া, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার কাওসার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন কটিয়াদী উপজেলার মানিকখালীর সোহাগ।

প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থান অর্জনকারীকে একটি করে রেফ্রিজারেটর, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীকে একটি খাসি এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীকে একটি এলইডি টিভি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।

ঘোড়দৌড় দেখতে পাকুন্দিয়া থেকে আসা বৃদ্ধ জহির উদ্দিন বলেন, ‘আমরা যখন তরুণ ছিলাম, তখন প্রতিবছর এমন ঘোড়দৌড় হতো। এখন আর আগের মতো হয় না। অনেকদিন পর নাতিকে নিয়ে ঘোড়দৌড় দেখতে এসে খুব ভালো লাগছে।’

মাহিন নামের এক তরুণ বলেন, ‘প্রতিবছর এমন আয়োজন হলে আমাদের মতো তরুণরা মাদক থেকে দূরে থাকবে। আমাদের দাবি, নিয়মিত এ ধরনের আয়োজন করা হোক।’

রোকসানা নামের এক নারী বলেন, ‘এই এলাকায় প্রতি বছরই ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করা হয়। ছেলেকে নিয়ে দেখতে এসেছি। খুব ভালো লেগেছে। অনেক নারী তাদের বাচ্চাদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।’

এসময় সাবেক সংসদ সদস্য ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আনিসুজ্জামান খোকন বলেন, ‘আমি আমেরিকায় থাকি। দীর্ঘদিন পর নির্বাচন উপলক্ষে এলাকাবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে খুব ভালো লাগলো। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই আয়োজন উপভোগ করেছেন।’

