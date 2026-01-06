বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা
ঝালকাঠির নলছিটিতে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে এক ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে নলছিটি পৌর শহরে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিজভী আহমেদ সবুজ।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভিযানকালে নলছিটি সরকারি ডিগ্রি কলেজ রোড সংলগ্ন ফ্রেশ এলপিজি লিমিটেডের ডিলারের দোকানে তদারকি চালানো হয়। তদন্তে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিজভী আহমেদ সবুজ জানান, সতর্কতামূলকভাবে নলছিটি পৌরসভার বিভিন্ন খুচরা দোকানকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে এলপিজি বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে অনিয়ম বা অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
