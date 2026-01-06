হলফনামা
অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডার নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন সালাউদ্দিন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখিপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিশিষ্ট শিল্পপতি লাবিব গ্রুপের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন আলমগীরের নিজের নামে কোনো গাড়ি নেই। তবে স্ত্রীর নামে রয়েছে তিন কোাটি ২২ লাখ ৯০ হাজার টাকা দামের একটি গাড়ি।
নির্বাচনের আগে তিনি অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডার নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন। গত ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।
সালাউদ্দিন আলমগীর একসময় একই সঙ্গে বাংলাদেশের পাশাপাশি অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডার নাগরিক ছিলেন। তবে গত বছরের ২৬ নভেম্বর তিনি অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডার নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। হলফনামায় তার বয়স দেখানো হয়েছে ৫০ বছর ১০ মাস ১৯ দিন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। সালাউদ্দিন আলমগীরের বার্ষিক আয় আট কোটি ৩৪ লাখ ৭৩ হাজার ৬২১ টাকা।
হলফনামা থেকে জানা যায়, সালাউদ্দিন আলমগীর পেশায় ব্যবসায়ী। তার নামে তিনটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলা খারিজ হয়েছে, অপর মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আরেকটি মামলা উচ্চ আদালতে স্থগিত করা হয়েছে।
আয়ের উৎস হিসেবে বাড়ি ভাড়া থেকে আয় দেখিয়েছেন এক কোটি ৪৬ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। শেয়ার সঞ্চয়পত্র থেকে আয় তিন কোটি ৯০ লাখ ৪১ হাজার ৬২১ টাকা, নিজস্ব ব্যবসা থেকে সম্মানী দুই কোটি ৯৬ লাখ ১৬ হাজার এবং ব্যাংকের বোর্ড মিটিং থেকে আয় এক লাখ ৭০ হাজার টাকা।
নগদ তহবিলে সালাউদ্দিন আলমগীরের রয়েছে ১২ কোটি ৯১ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৫ টাকা এবং স্ত্রীর নামে রয়েছে সাত কোটি ২৯ লাখ ৮০ হাজার ৮৬৩ টাকা। ব্যাংকে জমা ৩১ লাখ ১৫ হাজার ২১৫ টাকা, স্ত্রীর নামে রয়েছে তিন কোটি ৭০ লাখ ৫১ হাজার ৭৯৪ টাকা। বন্ড, কোম্পানি শেয়ার মূল্য ৭০ কোটি ৩০ লাখ টাকা, স্ত্রীর নামে ৪৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা। তার নিজের নামে কোনো গাড়ি নেই। তবে স্ত্রীর নামে রয়েছে তিন কোাটি ২২ লাখ ৯০ হাজার টাকা দামের একটি গাড়ি।
সালাউদ্দিনের সোনা রয়েছে ৮০ ভরি, যার মূল্য এক কোটি ৬০ লাখ টাকা। স্ত্রীর ৮০ ভরি সোনা ও চার সেট হিরা রয়েছে, যার মূল্য তিন কোটি ৫০ লাখ টাকা। ইলেকট্রনিক সামগ্রী রয়েছে ৭৯ লাখ ৬১ হাজার ৩৩৫ টাকার, স্ত্রীর ২৫ লাখ টাকার। ২০ লাখ টাকার আসবাবপত্র রয়েছে নিজের নামে। স্ত্রীর রয়েছে পাঁচ লাখ টাকার আসবাবপত্র।
একটি পিস্তল ও একটি শটগান রয়েছে এই প্রার্থীর। যার মূল্য ধরা হয়েছে তিন লাখ ৫০ হাজার টাকা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি রয়েছে চার কোটি ৫৬ লাখ ৬৪ হাজার ১৪ টাকার, স্ত্রীর রয়েছে আট কোটি ৫৯ রাখ ৬৭ হাজার ৮৪৮ টাকার।
সালাউদ্দিনের অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য ৮৯ কোটি ৯২ লাখ ৯৬ হাজার ২২০ টাকা। স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ ৭০ কোটি ৪০ লাখ ৫০৫ টাকা।
স্বতন্ত্র এই প্রার্থীর কৃষিজমির পরিমাণ ৫৪৬ শতাংশ, যার মূল্য ৬৭ লাখ ৪৮ হাজার ৪০০ টাকা। স্ত্রীর নামে রয়েছে ৩৫৩.৫০ শতাংশ জমি, মূল্য ৫০ লাখ টাকা।
অকৃষি জমি রয়েছে ৩০৮৮.২৯ শতাংশ, যার অর্জনকালীন মূল্য ১২ কোটি ১ লাখ ৪৯ হাজার ৬৬০ টাকা। স্ত্রীর রয়েছে ১৩৭.১০ শতাংশ জমি, মূল্য তিন কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
সালাউদ্দিন আলমগীর বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু বিএনপি থেকে তাকে মনোনয়ন না দেওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।
