  2. দেশজুড়ে

ফজলুর রহমানের বৈঠকে একাধিক মামলার আসামি আ’লীগ নেতা, তৃণমূলে ক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ফজলুর রহমানের বৈঠকে একাধিক মামলার আসামি আ’লীগ নেতা, তৃণমূলে ক্ষোভ

কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের উঠান বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা ও একাধিক মামলার আসামি আনোয়ার হোসেন রুবেলের অংশ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে ইটনা সদরে প্রার্থীর নিজ বাড়ির সামনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে তৃণমূল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

আনোয়ার হোসেন রুবেল এলংজুরী ইটনা উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলার আসামি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বৈঠকে তিনি বিএনপি প্রার্থী ফজলুর রহমানের সঙ্গে একই সারিতে বসেছিলেন। বৈঠকে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কালাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুজ্জামান ঠাকুর (স্বপন) উপস্থিত ছিলেন।

এলংজুরী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জব্বার বলেন, আনোয়ার হোসেন রুবেলের বিষয়টি নিয়ে আমি উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ অনেক নেতার সঙ্গে কথা বলেছি। এতদিন আওয়ামী লীগ করেও তিনি কীভাবে বিএনপিতে যুক্ত হলেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। দলের সুদিনে হঠাৎ এসে ঢুকলেই হবে না। তার নামে মামলা আছে বলেও আমি জানি এবং এমন লোককে দলে নেওয়া আমরা চাই না।

ইটনা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুজ্জামান ঠাকুর (স্বপন) বলেন, এটি কোনো আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান ছিল না। নির্বাচন উপলক্ষে নেতার বাড়ির সামনে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে এবং প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন। এত লোকের ভিড়ে কে কখন আসে তা চেনা কঠিন। আজ আমি সেখানে থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতা রুবেলকে দেখিনি। তিনি এসেছিলেন কি না, তাও নিশ্চিত নই।

আনোয়ার হোসেন রুবেল বলেন, আমার নামে মামলা আছে কি না তা আমার জানা নেই। আমি উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য বলেও অবগত নই।

এসকে রাসেল/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।