রাজনীতি চাই না, ইনসাফ চাই: হাদির বোন মাসুমা

প্রকাশিত: ০৯:১৫ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
শহীদ ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি বলেছেন, আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের নই। আমরা শুধু ন্যায়বিচার চাই।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে ঝালকাঠি কালেক্টরেট চত্বরে তরুণদের নতুন নাগরিক প্ল্যাটফর্‌ম ‘ঝালকাঠি ইনসাফ মঞ্চ’র আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

মাসুমা হাদি বলেন, আমার ভাই ওসমান হাদির হত্যার বিচার শুধু আমাদের পরিবারের দাবি নয়, যে রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের মাথায় গুলি লাগে, অথচ অপরাধীরা ধরা পড়ে না সেই রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার না থাকলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?

তিনি আরও বলেন, আমরা রাজনীতি করিনি, কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নই। ইনসাফের কথা বলেছিলাম বলেই আমার ভাইকে জীবন দিতে হয়েছে। নির্বাচনের আগেই এই হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি শুরু হয়। পরে অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম এ জলিল রচিত ‘অরক্ষিত স্বাধীনতা, পরাধীনতা’ বইটি নিয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। শেষে ‘ঝালকাঠি ইনসাফ মঞ্চ’র ঘোষণাপত্র পাঠ করেন খালেদ সাইফুল্লাহ। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইনসাফভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঝালকাঠির তরুণদের নিয়ে এই প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু হয়েছে।

ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, ইনসাফ ছাড়া রাষ্ট্র টেকে না, ন্যায়বিচার ছাড়া সমাজ সুস্থ থাকে না ও তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো পরিবর্তন স্থায়ী হয় না।

এতে স্পষ্ট করে বলা হয়, ‘ঝালকাঠি ইনসাফ মঞ্চ’ কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন নয়। এটি কোনো ক্ষমতার মঞ্চও নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান এবং পাঠ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে সচেতন নাগরিক সমাজ গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

ঘোষণাপত্রে শহীদদের স্মরণ করে বিশেষভাবে শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, এই হত্যাকাণ্ড কেবল একজন মানুষকে হারানোর ঘটনা নয় বরং এটি রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটি গভীর প্রশ্ন।

অনুষ্ঠান শেষে শহীদ ওসমান হাদির স্মরণে স্লোগান, ইসলামি সংগীত পরিবেশন ও মুড়ি-বাতাসা বিতরণ করা হয়।

