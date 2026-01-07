  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে সবজি ও পেঁয়াজে স্বস্তি, বেড়েছে ডিমের দাম

প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
রাজশাহীর বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে অধিকাংশ সবজি ও পেঁয়াজের দাম কমলেও বিপরীত চিত্র দেখা গেছে ডিমের বাজারে। সরবরাহ বাড়ায় সবজির দাম কেজিতে ৫ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত কমলেও, শীতকালীন চাহিদার অজুহাতে ডিমের দাম হালিতে ২ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার ও শিরোইলসহ কয়েকটি বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সব ধরনের শীতকালীন সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কমেছে। প্রতি কেজি ডায়মন্ড আলু ১৫-২০ টাকা, লাল ও হল্যান্ড আলু ২০-২৫ টাকা এবং নতুন আলু ৩০-৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি স্বস্তি ফিরেছে পেঁয়াজের দামে। গত সপ্তাহে ৮০-৯০ টাকা দরে বিক্রি হওয়া পেঁয়াজ এ সপ্তাহে ৬০-৭০ টাকায় নেমে এসেছে।

পেঁয়াজ ব্যবসায়ী মো. সনি বলেন, বাজারে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ বেড়েছে। আমদানি ও দেশি পেঁয়াজ একসঙ্গে বাজারে আসায় দাম কমেছে।

এছাড়া বেগুন ও শিম ৫০-৭০ টাকা, টমেটো ৬০ টাকা, ফুলকপি ৩০-৩৫ টাকা এবং মুলা ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সরবরাহ বাড়ায় শাকের আঁটিও মিলছে ১০-২০ টাকার মধ্যে।

সাহেব বাজারের বিক্রেতা রায়হানুল ইসলাম জানান, মাঠ থেকে প্রচুর সবজি বাজারে আসায় দাম কমছে, সামনে আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডিমের বাজারে অস্বস্তি

সবজির দামে স্বস্তি থাকলেও ডিমের বাজারে দাম চড়া। বিক্রেতারা জানান, শীতের কারণে ডিমের চাহিদা বাড়লেও সরবরাহ সে অনুযায়ী নেই। বর্তমানে সাদা ডিমের হালি ৪২-৪৫ টাকা এবং লাল ডিমের হালি ৪৫-৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা গত সপ্তাহের চেয়ে ২-৫ টাকা বেশি।

মাছ, মাংস ও নিত্যপণ্য

মাছের বাজার গত সপ্তাহের মতোই স্থিতিশীল রয়েছে। রুই ৩৮০-৪২০ টাকা, পাঙাশ ২৫০ টাকা এবং দেশি পাবদা ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৮০-২০০ টাকা এবং সোনালি ২৫০-২৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

চালের বাজারে সরু চাল ৮০-৮৫ টাকা ও মোটা চাল ৬০-৬৫ টাকার মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে। তবে সরিষার তেলের দাম লিটারে ২০০ টাকায় পৌঁছেছে এবং প্যাকেটজাত সয়াবিন তেল ১৮০-১৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চিনি ও ডালের দাম আগের মতোই চড়া রয়েছে।

