ফেনী জেনারেল হাসপাতাল/ অপারেশন থিয়েটারে রান্নাবান্নার ঘটনা তদন্তে কমিটি

ফেনী জেনারেল হাসপাতাল
অপারেশন থিয়েটারে রান্নাবান্নার ঘটনা তদন্তে কমিটি
ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে রান্নাঘরসহ নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন সদস্যের গঠিত তদন্ত কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে ফেনী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. সাইফুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘এমন ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এটি কখনো কাম্য নয়। হাসপাতালের সুনাম ও প্রসূতিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ঘটনার তদন্ত প্রয়োজন। তদন্তে শুধু রান্নাবান্নার বিষয় নয়, আরও কোনো অনিয়ম আছে কি-না সেটিও দেখা হবে।’
এর আগে, হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে গ্যাসের চুলায় রান্নাবান্না, অবাধ যাতায়াত ও শৃঙ্খলাহীনতার কারণে প্রসূতি মা ও নবজাতকদের সংক্রমণের উচ্চঝুঁকি তৈরি হয়। তারপর থেকে এ নিয়ে জেলাজুড়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
তদন্ত কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. মো. জামাল হোসেন। সদস্য সচিব আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মো. শোয়েব ইমতিয়াজ এবং সদস্য মেডিকেল অফিসার ডা. আদনান আহমেদ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, হাসপাতালের কয়েকজন নার্স অপারেশন থিয়েটারের কক্ষে গ্যাসের চুলায় পিঠা তৈরি করছেন, অন্যরাও অবাধে আসা-যাওয়া করছেন। ঠিক পাশের কক্ষে চলছে সিজারিয়ান অপারেশন। সেখানেও রোগীর স্বজন ও বহিরাগতদের অবাধে চলাফেরা করতে দেখা গেছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/এএসএম