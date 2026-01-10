খালেদা জিয়ার দোয়া অনুষ্ঠানে বিএনপির দুই গ্রুপের হট্টগোল

খালেদা জিয়ার দোয়া অনুষ্ঠানে বিএনপির দুই গ্রুপের হট্টগোল
ঝালকাঠির নলছিটিতে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে দলটির দুই পক্ষের মধ্যে হট্টগোল ও বাগ্বিতণ্ডা ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম গাজী বক্তব্য দিতে শুরু করলে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত দুই গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা তর্ক-বিতর্কে রূপ নেয় এবং দোয়া মাহফিলের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। এতে কিছু সময়ের জন্য অনুষ্ঠানস্থলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় নেতাকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, দীর্ঘদিন ধরে নলছিটি উপজেলা বিএনপির দুটি গ্রুপের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলে আসছিল। দোয়া মাহফিলের মতো ধর্মীয় ও পবিত্র আয়োজনে সেই বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে, যা সাধারণ নেতাকর্মীদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা হস্তক্ষেপ করেন এবং উত্তেজনা প্রশমনে উদ্যোগ নেন।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. জিয়াউদ্দিন হায়দার স্বপন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল, ঝালকাঠি-২ আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনিচুর রহমান হেলালসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
ঘটনার বিষয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. জিয়াউদ্দিন হায়দার স্বপন বলেন, এমন একটি ধর্মীয় ও পবিত্র আয়োজনে পরস্পরের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের নেত্রীর জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে নেতাকর্মীদের আরও সংযত, শালীন ও সম্মানজনক রাজনীতি চর্চা করা উচিত।
মো. আমিন হোসেন/কেএইচকে/এমএস