  2. দেশজুড়ে

অবৈধভাবে মাটি কাটা রোধে বিজিবির অভিযান, ভেকু জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৯:২৪ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
অবৈধভাবে মাটি কাটা রোধে বিজিবির অভিযান, ভেকু জব্দ

ফেনীর পরশুরামে অবৈধভাবে মাটি কাটা রোধে অভিযান চালিয়ে ভেকু মেশিন জব্দ করেছে বিজিবি।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার রাঙ্গামাটি এলাকায় অভিযান চালান বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বিজিবি জানায়, অবৈধভাবে মাটি কাটা রোধে রাঙ্গামাটি মাঠে গেলে বিজিবির টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে চক্রের সদস্যরা পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থল থেকে একটি ভেকু মেশিন জব্দ করা হয়।

বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, মাদক পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবির আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।