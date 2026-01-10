শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ কাঠালিয়া প্রেস ক্লাবের

শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ কাঠালিয়া প্রেস ক্লাবের
ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলা অডিটরিয়ামে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন কাঠালিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মকবুল হোসেন।
এসময় উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় দুই শতাধিক নারী-পুরুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রেস ক্লাব সভাপতি মো. মাসউদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদকসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে সমাজের সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
মো. আমিন হোসেন/এমএন