বিশ্বকবির আঙিনায় শিক্ষা সচিবের সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন প্রতিবন্ধীরা

বিশ্বকবির আঙিনায় শিক্ষা সচিবের সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন প্রতিবন্ধীরা
কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ির পুকুর পাড় সংলগ্ন বকুলতলায় এক অন্যরকম দুপুর অতিবাহিত হলো। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অন্তত ১৭ জন স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে গল্প-আড্ডায় মিলিত হন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বরেণ্য শিক্ষাবিদরা।
প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে এই অসহায় মানুষদের সুখ-দুঃখের সারথি হন দেশের প্রথম নারী শিক্ষা সচিব রেহেনা পারভীন, অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ ফউজুল আজিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রজ্জাক ও হারুন অর রশিদসহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট গবেষকরা। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে কীভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, সেই স্বপ্ন আর সম্ভাবনার গল্পেই মুখর ছিল বকুলতলার রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তর।
দুপুর ১২টার দিকে কুঠিবাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে এমনই চিত্র। এরপর দুপুর আড়াইটার দিকে কুঠিবাড়ির প্রধান ফটকের পাশে অবস্থিত জেলা পরিষদের বিশ্রামাগার ‘গীতাঞ্জলী’র সামনে তারা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করেন। ব্যতিক্রমী এ আয়োজন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ড. নাসের ফাউন্ডেশন। এমন আয়োজনে খুশি উপস্থিত সবাই।
এসময় উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের জোতমোড়া গ্রাম থেকে আসা রাজু আহমেদ জানান, তিনি বালুটানা গাড়িতে শ্রমিকের কাজ করতেন। ২০০২ সালে গাড়ি উল্টে গেলে নিচে চাপা পড়েছিলেন তিনি। তখন থেকেই আর হাঁটাচলা করতে পারেন না। এ অবস্থায় তাকে ফেলে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে চলে গেছেন স্ত্রী। এখন অসুস্থ মাকে নিয়ে অন্যের কাছে হাত পেতে চলছে তার মানবেতর জীবনযাপন।
এমন উচ্চপদস্থ পর্যায়ের লোকজন এভাবে কোনোদিন প্রতিবন্ধীদের ডেকে সম্মানিত করেননি। এখানে গান, গল্প, আড্ডায় আসতে পেরে খুব খুশি চাপড়া ইউনিয়নের উত্তর মিরপুর গ্রামের শামিম আহমেদ। তিনি বলেন, একটি দুর্ঘটনায় পা হারিয়ে এখন অস্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছি পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে।
তার ভাষ্য, প্রতিবন্ধীরা সবাই মিলে একটা কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়ার পরিকল্পনার জন্য ড. নাসের ফাউন্ডেশন তাদের একত্র করেছিলেন।
শহিদুল ইসলাম নামের আরেকজন জানান, এভাবে কেউ তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখায়নি। নাসের ফাউন্ডেশনের দেওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারবেন।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ক্রীড়া নিয়ে দুই হাজার সাল থেকে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ড. নাসের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবু নাসের। তিনি বেকার্সফিল্ড ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির কমিউনিকেশনস বিভাগের চেয়ারপার্সন।
তিনি জানান, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে ব্যক্তিগত খরচ ও উদ্যোগে কাজ করছে সংগঠনটি।
সংগঠনটির ব্যতিক্রমী এ সব আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব রেহানা পারভীন। তিনি জানান, দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোতে আরও উদ্যমী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।
আল-মামুন সাগর/এমএন/জেআইএম