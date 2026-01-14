বাণিজ্যমেলা
মি. নুডলসে বিভিন্ন অফার, প্যাভিলিয়নে উপচেপড়া ভিড়
জমে উঠেছে পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন এখানে। এবারের মেলায় ক্ষুধা মেটাতে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে মি. নুডলস। বিশেষ ছাড় ও অফারে ভালো মানের পণ্য পেয়ে খুশি ক্রেতারা। সে কারণে কেনাকাটা করতে সবাই ভিড় করছেন মি. নুডলস প্যাভিলিয়নে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে মি. নুডলসের প্যাভিলিয়নে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের এমন উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে।
মি. নুডলস দিচ্ছে বিভিন্ন অফার। পাশাপাশি প্যাভিলিয়নে আলাদা বুথে বিক্রি করা হচ্ছে কাপ নুডলস। বুথে নুডলস তাৎক্ষণিক খাওয়ার উপযোগী করতে গরম পানিও দেওয়া হচ্ছে। ফলে বুথটি থেকে কাপ নুডলস কিনে সহজেই ক্ষুধা নিবারণ করছেন মেলায় আসা ক্রেতা-দর্শনার্থীরা।
বাণিজ্যমেলা উপলক্ষে মি. নুডলস ক্রেতাদের দিচ্ছে বিশেষ মূল্যছাড় ও আকর্ষণীয় উপহার। মেলায় মি. নুডলসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্যাকেজ কার্গো অফার। চার আইটেমের নুডলস, মেয়োনিজ, সস ও স্যুপসহ আট আইটেমের এ প্যাকেজের মূল্য এক হাজার ৪০০ টাকা। তবে মেলায় অফার প্রাইজে এটি পাওয়া যাচ্ছে হাজার টাকায়। এ প্যাকেজে ক্রেতার সাশ্রয় হচ্ছে ৪০০ টাকা।
ম্যাজিক অফারে থাকছে ১৬ পিসের ম্যাজিক মাসালা, আট পিসের চিকেন ও চার পিসের কোরিয়ান সুপার স্পাইসি—এ তিন আইটেমের ফ্যামিলি প্যাকেজের মূল্য ৬১৫ টাকা। তবে মেলায় এটি মিলবে ৬০০ টাকায়। সঙ্গে ফ্রি পাওয়া যাবে একটি আরএফএল ফ্রেস্কো প্লাস্টিক বক্স।
স্পাইসি অফারে দুই আইটেমের নুডলস ও সস জারের প্যাকের প্যাকেজ মূল্য ৫৬০ টাকা। তবে মেলায় এটি মিলবে ৫৫০ টাকায়। সঙ্গে পাওয়া যাবে একটি আকর্ষণীয় প্লাস্টিক বক্স।
মেগা কম্বো অফারে তিন আইটেমের প্যাকেজ কিনলে পাওয়া যাচ্ছে পাঁচ টাকা ছাড়। সঙ্গে ফ্রি থাকছে একটি ড্রিম কন্টেইনার।
দুই আইটেমের কোরিয়ান প্যাক অফারে থাকছে ৫০ টাকা ছাড়। সুপার অফারে থাকছে ১০ টাকা ছাড় ও সঙ্গে থাকছে একটি ফ্রেস্কো বক্স ফ্রি।
রামেন কম্বো ২০০ টাকা মূল্যের প্যাকেজ অফারে পাওয়া যাচ্ছে ২০ টাকা কমে ১৮০ টাকায়। এছাড়া রামেন মেনিয়া অফারে সিঙ্গেল প্যাকের রামেন যে কোনো পাঁচটি নিলে একটি ফ্রি। ৩০০ টাকা মূল্যের ১৬ পিসের ম্যাজিক মাসালার একটি বক্স পাওয়া যাচ্ছে ২৫ টাকা কমে ২৭৫ টাকায়। ৫২৫ টাকা মূল্যের ২৮ পিসের ম্যাজিক মাসালার একটি বক্স পাওয়া যাচ্ছে ৫৫ টাকা কমে ৪৭০ টাকায়। ৩০০ টাকা মূল্যের ১৪ পিসের একটি ম্যাজিক মাসালা বক্স পাওয়া যাচ্ছে ৩০ টাকা কমে ২৭০ টাকায়।
২৯০ টাকা মূল্যের ১০ পিসের কোরিয়ান স্পাইসি একটি বক্স পাওয়া যাচ্ছে ৩৫ টাকা কমে ২৫৫ টাকায়। ম্যাজিক মাসালা ও চিকেন কাপ নুডলস পাঁচটি কিনলেই ২৫ টাকা ছাড়।
কোরিয়ান কাপ নুডলস প্রতিটি ১০ টাকা ছাড়ে ৩৫ টাকা। ৫০ টাকা মূল্যের বোল নুডলস দুটি কিনলে একটি ফ্রি। স্প্যাগেটি ও চওমিন যে কোনো একটি কিনলে সঙ্গে ফ্রি থাকছে স্টিক নুডলস। এছাড়া ১০০ টাকার ওপরে যে কোনো সিঙ্গেল প্রোডাক্ট কিনলেই ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট।
মেলা উপলক্ষে মি. নুডলসের প্যাভিলিয়নে ছাড় ও অফার প্যাকেজ লুফে নিতে ক্রেতা-দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন বিক্রয়কর্মীরা।
প্যাভিলিয়ন থেকে কাপ নুডলস কিনে খাচ্ছিলেন দুলাল হোসেন ভূঁইয়া। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘মেলায় ঘোরাঘুরি করতে করতে ক্ষুধা লেগে গেছে। মেলায় হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোতে খাবারের দাম বেশি। তাই ক্ষুধা নিবারণে কাপ নুডলস খাচ্ছি।’
নুডুলস কিনতে আসা ক্রেতা লুবাবা আক্তার বলেন, ‘দুপুরের পর মেলায় প্রবেশ করেছি। পুরো মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। হাঁটাহাঁটি করতে করতে একটু ক্ষুধাও পেয়েছিল। মি. নুডলস এমনিতেও আমার খুব প্রিয়। তাই মেলায় এসেও অন্য স্টলে না গিয়ে এখানেই এসেছি। এখানে কাপ নুডলস খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। বাসার জন্য অনেকগুলো প্যাকেজ থেকে একটি কিনলাম।’
আরএফএল-এর হেড অব পাবলিক রিলেশনস কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান জাগো নিউজকে জানান, বাণিজ্যমেলায় ক্রেতাদের সুবিধার্থে মি. নুডলস বেশ কিছু অফার প্যাকেজ নিয়ে এসেছে। ক্রেতা-দর্শনার্থীদের ক্ষুধা নিবারণে কাপ নুডলস তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত করে পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ক্রেতা-দর্শনার্থীরা আসছেন, মি. নুডলসের অফার প্যাকেজগুলো কিনে নিচ্ছেন।
তিনি বলেন, ক্রেতা-দর্শনার্থীদের বেশ সাড়া পাচ্ছি। আশা করছি, মেলার সামনের দিনগুলোতে বিক্রি আরও অনেক বাড়বে।
নাজমুল হুদা/এসআর/জেআইএম