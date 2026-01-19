কম্বল দেওয়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে বিধবাকে ধর্ষণ

কম্বল দেওয়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে বিধবাকে ধর্ষণ
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে কম্বল দেওয়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে এক বিধবাকে (৪৭) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে কাউছার (৪০) নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তিনি জামায়াতের সমর্থক বলে এলাকায় পরিচিত।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে ভুক্তভোগী ওই নারী কাউছারকে আসামি করে কোম্পানীগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
অভিযুক্ত মো. কাউছার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোশারফ হোসেন ওরফে আবুল হাশেমের ছেলে। ভুক্তভোগী নারী একই এলাকার বাসিন্দা।
লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, দুইমাস আগে অভিযুক্ত কাউছার একটি সংস্থা থেকে ওই নারীকে টয়লেট বসানোর জন্য ১০টি রিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন। গত ২৭ ডিসেম্বর ফোন করে শীতের কম্বল নেওয়ার জন্য ডাকেন। পরদিন (২৮ ডিসেম্বর) সকালে কম্বল আনতে কাউছারের বাড়িতে গেলে তিনি ওই নারীকে ধর্ষণ করেন।
ভুক্তভোগী নারী জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঘটনাটি কাউকে জানালে আমি এবং আমার ২০ বছর বয়সী মেয়েকে খুন করবে বলে হুমকি দেন কাউছার। আমি প্রাণভয়ে বিষয়টি এতদিন কাউকে বলিনি। আমি তার বিচার চাই।’
অভিযুক্ত মো. কাউছার জাগো নিউজকে বলেন, আমি জামায়াতের একজন সক্রিয় সমর্থক। আসন্ন নির্বাচনে নোয়াখালী-৫ আসনের জামায়াতের প্রার্থী বেলায়েত হোসেনের কর্মী হিসেবে কাজ করায় এলাকার কিছু কুচক্রী মহল ওই নারীকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে।
কাউছারকে জামায়াতের সমর্থক দাবি করে চরকাঁকড়া ১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি মো. শরফুদ্দিন সৌরভ জাগো নিউজকে বলেন, আমরা দলের পক্ষ থেকে তদন্ত করে দেখবো। কাউছার দোষী হলে তার বিচার হবে। অন্যথায় যারা এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকেও আমরা ছাড় দেবো না।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম জাগো নিউজকে বলেন, ভুক্তভোগী নারীর অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে বাদী লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এফএ/এমএস