বাস উল্টে খালে, আহত ২০

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খালে পড়ে যায়

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার নাগদা এলাকায় যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খালে পড়ে গেছে। এ ঘটনায় অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে মতলব-গৌরীপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান মানিক দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মতলব দক্ষিণ উপজেলার মুন্সিরহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে ৩০-৩৫ জন যাত্রী নিয়ে ‘জৈনপুর পরিবহন’ নামের বাসটি ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। বাসটি নাগদা এলাকায় পৌঁছালে একটি অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে বাসটি উল্টে পাশের খালে পড়ে যায়।

বাসের একাধিক যাত্রী জানান, হঠাৎ করেই বাসটি উল্টে খালে পড়ে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবাই পানির মধ্যে পড়ে যান। তারা আল্লাহর রহমতে প্রাণে বেঁচে গেছেন বলে মন্তব্য করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘বাড়িতে কাজ করছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে দৌড়ে এসে দেখি বাস খালে পড়ে আছে। এরপর স্থানীয়দের নিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই।’

মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রতন কুমার দাস জানান, দুর্ঘটনায় আহত পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চাঁদপুর সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অন্যদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মতলব দক্ষিণ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাসটি উদ্ধারের কাজ চলছে।

এ বিষয়ে মতলব দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কেএম ইশমাম বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার পর বাসচালক ও তার সহকারী পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

