এবারের নির্বাচন দেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ

প্রকাশিত: ০৮:০৫ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
এবারের নির্বাচন দেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, এবারের নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে ও তা নিয়ে আর প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ থাকবে না।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে ঝালকাঠি শিশু পার্কে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরিদা আখতার বলেন, আগামীতে যেন আর কোনো ফ্যাসিবাদী শাসনের জন্ম না হয় সে লক্ষ্যেই গণভোট। পরিবর্তনের জন্য ‘হ্যাঁ’ ভোটই গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবে।

তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা রাজনৈতিক দলগুলোই এবারের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। ফলে সনদ বাস্তবায়নের দায়ভার তাদের কাঁধেই বর্তায়। এই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য হলেই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে।

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ঝালকাঠির শহীদ ওসমান হাদীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ঝালকাঠির গর্বের সন্তান শহীদ ওসমান হাদী নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাঁর স্বপ্ন ও আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে হলে এবারের নির্বাচনকে অবশ্যই সুন্দর ও নিরপেক্ষ করতে হবে।

সুধী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, সিভিল সার্জন ডা. হুমায়ুন কবির, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন এবং জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক আলম হোসেন। সমাবেশে স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ইমাম, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ভোটাররা উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন এই গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণমূলক সুধী সমাবেশের আয়োজন করে।

