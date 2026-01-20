  2. দেশজুড়ে

অনিয়মে বাধা, এলজিইডির দুই প্রকৌশলীকে হুমকি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের

প্রকাশিত: ০৯:২৪ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) দুই প্রকৌশলীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ১৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ১১ কিলোমিটার আঞ্চলিক সড়ক প্রশস্তকরণ ও সংস্কারে অনিয়মে বাধা দেওয়ায় তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

উপজেলা এলজিইডি সূত্র জানায়, আঞ্চলিক সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ সালের শেষের দিকে তাড়াশ উপজেলা খাদ্যগুদাম-কাটাগাড়ি পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের দরপত্র আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘মোহাম্মদ ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেড’ কাজটি পায়। যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯ কোটি ৩৮ লাখ ৫২ হাজার ৩৯৫ টাকা। কাজটি চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান অগ্রগতি মাত্র ৩০ ভাগ।

সূত্র আরও জানায়, মোহাম্মদ ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেডের নানান অনিয়ম ও নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারায় গত এক বছরে মোট ১৯টি শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উপজেলা প্রকৌশলী ফজলুল হক কয়েক দফায় দিয়েছেন ১৫টি, প্রকল্প পরিচালক আব্দুল বারেক মণ্ডল দুটি, রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জি পি চৌধুরী দিয়েছেন একটি ও সর্বশেষ গত ৫ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউর রহমান দিয়েছেন একটি নোটিশ। তবে এসব একটি নোটিশের জবাব দেয়নি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি।

উপজেলা প্রকৌশলী ফজলুল হক হুমকির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, নিম্নমানের ইটের খোয়া ও মাটি মিশ্রিত বালু দিয়ে কাজ না করতে বলায় তাকে ও সহকারী প্রকৌশলী ওয়াহাব মনিরকে ঠিকাদারের লোকজন প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ২০২৫ সালে কাজের শুরুতে সহকারি প্রকৌশলী তারিকুল ইসলামকে হুমকি দিয়ে বদলি হতে বাধ্য করেছিল এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

তিনি আরও বলেন, মূলত কাজের অনিয়ম নিয়ে কথা বললেই ঠিকাদারের লোকজন অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

স্থানীয় শাহ আলম ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানান অনিয়মের অভিযোগ তুলে বলেন, সড়ক নির্মাণের শুরু থেকেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে আসছিল। পরে এলাকার স্বার্থে এলজিইডিসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও ঠিকাদারের কিছুই হচ্ছেনা। উল্টো প্রকৌশলীরা তার প্রতিষ্ঠানের কাজে অনিয়ম ধরলে নাকি প্রাণনাশের হুমকি ও বদলি করে দেয়।

তবে হুমকির অভিযোগ অস্বীকার করে চট্টগ্রামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদ ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ ইমরান হোসেন বলেন, কাজটি তাদের নামে থাকলেও সিরাজগঞ্জের একটি প্রতিষ্ঠান সেটি বাস্তবায়ন করছে। এরপর তিনি ফোন কেটে দেন।

সিরাজগঞ্জ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ওই কাজে নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় দুদিন আগে প্রকল্পের স্থানে গিয়েছিলাম। সড়কের উভয় পাশে মাটির পর্যাপ্ত ঘাটতি রয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কাজটি বাস্তবায়ন করতে না পারলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

