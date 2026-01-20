  2. দেশজুড়ে

উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুনে পুড়লো সাড়ে চার শতাধিক ঘর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুনে পুড়লো সাড়ে চার শতাধিক ঘর

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ভোরে উখিয়ার ক্যাম্প-১৬ এর ব্লক-ডি তে লাগা আগুনে সাড়ে চার শতাধিক বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

ফায়ার সার্ভিসের টিমসহ স্থানীয় রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে নিশ্চিত করেন উখিয়ার ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার ডলার ত্রিপুরা।

তিনি জানান, মঙ্গলবার ভোরে ক্যাম্প-১৬ তে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। পাশাপাশি অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ রোহিঙ্গা কর্মীদের সহযোগিতায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়। এতে চার থেকে সাড়ে চার শতাধিক বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুনে পুড়লো সাড়ে চার শতাধিক ঘর

তিনি আরও বলেন, আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

উল্লেখ্য, প্রতি শীত মৌসুমে উখিয়ার কোনো না কোনো ক্যাম্পে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। অতীতে আগুনে এক রাতে কয়েক হাজার বসতি পোড়ার ঘটনাও রয়েছে। রয়েছে মৃত্যুর ঘটনাও। আজকের অগ্নিকাণ্ডের পর সাধারণ রোহিঙ্গাদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘরসহ সবকিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দুর্ভোগে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ততা।

সায়ীদ আলমগীর/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।