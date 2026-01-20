  2. দেশজুড়ে

মনোনয়ন প্রত্যাহার না করতে জামায়াত প্রার্থীকে অবরোধ সমর্থকদের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মৌলভীবাজার
প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
মনোনয়ন প্রত্যাহার না করতে জামায়াত প্রার্থীকে অবরোধ সমর্থকদের

মৌলভীবাজার-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নানকে গ্রামের বাড়িতে অবরুদ্ধ রেখেছেন এলাকাবাসী ও কর্মী-সমর্থকরা।

তিনি যেন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে না পারেন এজন্য মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজনগর উপজেলার দত্তগ্রামে নিজ বাড়িতে তাকে অবরোধ করে রাখা হয়েছে।

জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানের ছেলে ডা. তানভীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় এলাকাবাসী ও কর্মীদের নিয়ে কাজ করছেন। এজন্য তিনি যাতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে না পারেন এজন্য সকাল থেকে বাড়িতে সাধারণ মানুষ এসে বাবাকে অবরোধ করে রেখেছেন। তবে এখানে জামায়াতের কোনো নেতা নেই। সবাই আমাদের এলাকাবাসী ও আমার বাবার কর্মী।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ দেড়বছর ধরে নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠেঘাটে ঘুরে বেরিয়েছেন। এসময় সাধারণ মানুষ ব্যাপক সমর্থন করেছেন। বাবা যাতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে না পারেন এজন্য বাড়িতে সবাই অবরোধ করছেন।

কয়েকজন অবরোধকারী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আব্দুল মন্নানের সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি এখন নির্বাচন না করলে আমরা কাকে ভোট দেবো। এজন্য অবরোধ করে রেখেছি যাতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে না পারেন।

জানা যায়, ১০ দলীয় জোট থেকে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আহমদ বেলালকে চূড়ান্ত করার পর স্থানীয় জামায়াতের তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। একটা পক্ষ এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারছে না।

এম ইসলাম/এমএন/জেআইএম

