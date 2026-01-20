  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার রওনক জাহানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে তাকে নির্বাচনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির আবেদন জানিয়েছেন এক ব্যক্তি। তার আপন চাচা বিএনপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করায় এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনে প্রভাব খাটানোর আশঙ্কায় নির্বাচন কমিশনে এই আবেদন করা হয়।

সম্প্রতি (১১ জানুয়ারি) মোয়াজ্জেম হোসেন মিলন নামের এক ব্যক্তি এই আবেদনটি নির্বাচন কমিশনে জমা দেন। তিনি ভেদরগঞ্জ উপজেলার বকাউল কান্দি এলাকার বাসিন্দা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আবেদনের অনুলিপি নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমান মাছউদ, বেগম তাহমিদা আহমদ, আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠিয়েছেন।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, পুলিশ সুপার রওনক জাহানের আপন চাচা আবু তাহের তালুকদার নেত্রকোনা-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। পুলিশ সুপার একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হওয়ায় তিনি নির্বাচনে পক্ষপাত করতে পারেন বলে আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জামায়াতপন্থি সমর্থকদের টার্গেট করে গ্রেফতার করলেও বিতর্কিত আওয়ামী সমর্থকদের ছাড় দিচ্ছে বলে অভিযোগে দাবি করা হয়।

আবেদনকারী মোয়াজ্জেম হোসেন মিলন বলেন, যারা জামায়াতের হয়ে কাজ করতে আসে তাদের আগের মামলায় অজ্ঞাত আসামি হিসেবে গ্রেফতার করা হচ্ছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের বিতর্কিত ব্যক্তিরা এখন বিএনপির সঙ্গে মিলে অপকর্ম করলেও এসপি তাদের ধরছেন না। পুলিশ একটি বিশেষ দলের হয়ে কাজ করছে বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমরা চাই, নির্বাচন কমিশন তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

বিষয়টি নিয়ে আবেদনকারী মোয়াজ্জেম হোসেন মিলন বলেন, দেখা যায় যারা সেভাবে আওয়ামী লীগ করেনি তবে নির্বাচনে উপলক্ষ্যে জামায়াতের হয়ে কাজ করতে আসে তাদের ধরে আগের বিভিন্ন মামলায় অজ্ঞাত আসামি হিসেবে ধরপাকড় করছে। কিন্তু যারা আওয়ামী লীগের বিশেষ বিশেষ লোক বিএনপি করছে তাদের ধরতে বললে এসপি (পুলিশ সুপার) ধরেন না।

তিনি বলেন, থানাগুলোও আমাদের অসহযোগিতা করছে, কিন্তু বিএনপি লোক থানায় গিয়ে লিস্ট ধরিয়ে দিলে তাদের গিয়ে ধরে আনছে। আমরা বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশনারের দৃষ্টিগোচরের জন্য আবেদন জানিয়েছি। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, পুলিশ সুপার একটি দলের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন।

অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা পুলিশ সুপার রওনক জাহান বলেন, অভিযোগের বিষয়টি আমার জানা নেই।

এ ব্যাপারে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগম বলেন, আমি এখনো এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

