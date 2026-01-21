গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবক নিহত
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলের আরোহী নাঈম হোসেন (২০) নিহত হয়েছেন। এছাড়া এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। বুধবার (২১ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে নাগেশ্বরী উপজেলা সান্তোষপুর ইউনিয়নের গোপালপুর ডাঙ্গিরপাড় ব্রিজ নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নাঈম হোসেন ফুলবাড়ী উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের অনন্তপুর এলাকার গোলাম মোস্তফার ছেলে। আহত আজিজুল ইসলাম নাগেশ্বরী উপজেলার পশ্চিম রামখানা এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, বুধবার নাঈম ও আজিজুল দুজনে একটি মোটরসাইকেলে নাখারগঞ্জ থেকে নাগেশ্বরীর পথে আসতেছিল। এ সময় সান্তোষপুর ইউনিয়নের গোপালপুর ডাঙ্গিরপাড় ব্রিজের কাছে পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইউকেলিপ্টাস গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই নাঈমের মৃত্যু হয়।
গুরুতর আহত আজিজুলকে উদ্ধার করে নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে।
নাগেশ্বরী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন ইনচার্জ শাহাদৎ হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি স্থানীয়রা মরদেহ নিহতের বাড়ি ফুলবাড়ীতে নিয়ে গেছে।
নাগেশ্বরী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মকবুল হোসেন জানান, ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
রোকনুজ্জামান মানু/এনএইচআর/জেআইএম