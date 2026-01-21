  2. দেশজুড়ে

মানিকগঞ্জ

বসতবাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
মানিকগঞ্জ শহরের একটি বাসাবাড়িতে অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত এবং অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রির অপরাধে ‘খান ট্রেডার্স’ নামের এক প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে শহরের লঞ্চ ঘাট এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জনবসতিপূর্ণ এলাকার একটি বাসাবাড়িতে বিপুল পরিমাণ এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার মজুদ করে রাখা হয়েছে। তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে ভোক্তা অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল ওই এলাকায় ঝটিকা অভিযান চালান।

অভিযান চলাকালীন দেখা যায়, কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণভাবে সিলিন্ডারগুলো মজুদ করা হয়েছে। এছাড়া ক্রেতাদের কাছ থেকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। পরে তাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪০ ধারায় নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রির অপরাধে খান ট্রেডার্সের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, বাসাবাড়িতে বিপুল পরিমাণ সিলিন্ডার মজুদ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য যেমন হুমকিস্বরূপ, তেমনি কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানোর একটি অপকৌশল। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযান চলাকালে আনসার ব্যাটালিয়নের একটি টিম ও সংশ্লিষ্ট বাজার তদারকি সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। জনস্বার্থে এই ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে বলে ওই কর্মকর্তা।

