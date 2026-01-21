  2. দেশজুড়ে

আগামী নির্বাচন নতুন বন্দোবস্তের নির্বাচন: ফয়জুল করিম

প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বরিশাল-৫ ও ৬ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম (শায়খ চরমোনাই) বলেছেন, আগামী নির্বাচন নতুন বন্দোবস্তের নির্বাচন। আগামীর বাংলাদেশকে নতুন করে সাজাতে চাই। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় বরিশাল প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেন, দেশ আজ নৈতিকতা ও সুশাসনের চরম সংকটে রয়েছে। দুর্নীতি, দুঃশাসন ও বৈষম্যের রাজনীতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জনগণের অধিকার ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

শায়খে চরমোনাই বলেন, জনগণের সমর্থন পেলে সংসদে গিয়ে এই এলাকার মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে দৃঢ় ভূমিকা রাখবো। বরিশাল অঞ্চলের উন্নয়ন, নদীভাঙন রোধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সংস্কার এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠনে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করবো।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি নির্বাচন, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত বরিশাল-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি এসহাক মুহাম্মাদ আবুল খায়েরসহ বরিশাল মহানগর ও জেলা নেতারা।

