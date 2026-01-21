উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত
আগের মতো গুম-খুন না চাইলে গণভোটে হ্যাঁ ভোট দেবেন
অন্তর্বর্তী সরকারের নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, দেশের পরিবর্তন চাইলে ও আগের মতো গুম-খুন না চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন। এই এরকম সুযোগ বা চান্স সব সময় পাবেন না।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, গণভোটে হ্যাঁ ভোট দিলে আপনারা অতীতে যে অরাজকতা দেখে আসছেন, তা আর থাকবে না। আপনাকে কেউ গুম করবে না কথা বলার জন্য। এখন আপনি যেভাবে কথা বলতে পারছেন, ভবিষ্যতেও যেন সেভাবে কথা বলতে পারেন। এছাড়া ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবেন তারা যেন নিজেদেরকে লাটবাহাদুর মনে না করেন। এছাড়া বাকি অন্যান্য পরিবর্তনসহ দ্বিকক্ষ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচিত সরকার যেভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারেন, একটি অন্তর্বর্তী সরকার সেভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারেন না। এ সরকারের কোনো এমপি-মন্ত্রী নাই উপজেলা চেয়ারম্যান নাই। কাজেই দেশ পরিচালনার জন্য যে ধরনের কাঠামো প্রয়োজন সেই কাঠামোর জন্য এই নির্বাচন করা। তাই আমরা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন হোক।
নির্বাচনের জন্য অনেক মানুষ প্রাণ দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি দেখেছি, এর আগের নির্বাচনগুলোকে টুইস্ট করা হয়েছে। কোথাও না কোথাও কারচুপি করা হয়েছে। তাই আমরা আগের মতো কোনো নির্বাচন হতে দেব না ও হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।
তিনি বলেন, গণভোট শুধু একটি নির্বাচন নয়, এটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ‘দেশের চাবি আপনার হাতে’—এই বার্তাকে সামনে রেখে প্রত্যেক নাগরিককে ভোটাধিকার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।
মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।
সভায় গণভোটের গুরুত্ব, ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন আয়োজন এবং অপপ্রচার রোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
