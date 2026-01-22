ফরিদপুরে ছাত্রদলের তিন নেতাকে শোকজ

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুরে সংগঠনবিরোধী ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে জেলা ছাত্রদলের আওতাধীন তিন নেতাকে শোকজ নোটিশ দিয়েছে জেলা ছাত্রদল। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি শেখ এনামুল করিম রেজা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

শোকজপ্রাপ্তরা হলেন- মধুখালী উপজেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম সেতু, আরেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মিকাইল হোসেন এবং মধুখালী পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম সারাফৎ শরৎ।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযোগ রয়েছে, এই তিন নেতা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন সময় সংগঠনবিরোধী কার্যক্রম, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণে জড়িত ছিলেন। এসব কর্মকাণ্ড সংগঠনের আদর্শ, শৃঙ্খলা, ভাবমূর্তি ও সাংগঠনিক নিয়মাবলীর পরিপন্থি হওয়ায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। এমন প্রেক্ষাপটে কেন তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না- তা জানাতে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়েছে। নোটিশ প্রাপ্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরাসরি উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে বা উপস্থিত না থাকলে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সৈয়দ আদনান হোসেন (অনু) ও সাধারণ সম্পাদক তানভীরুল হাসান (রায়হান)-এর নির্দেশক্রমে শোকজ নোটিশ জারির কথা উল্লেখ করা হয়।

এ বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সৈয়দ আদনান হোসেন অনু বলেন, বিষয়টি অভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় হওয়ায় বিস্তারিত খোলাসা করে বলা যাচ্ছে না।

