জনসভা মঞ্চে তারেক রহমান

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটে বিএনপির প্রথম নির্বাচনি জনসভার মঞ্চে উঠেছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে তিনি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে জনসভার মঞ্চে ওঠেন।

এসময় মাঠজুড়ে উপস্থিত নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এসময় স্লোগানে-স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে জনসভার মাঠ।

মঞ্চে ওঠার সময় তিনি হাত তুলে সবাইকে অভিভাবদন জানান। এসময় হাজার হাজার নেতাকর্মীও তাকে হাত তুলে স্বাগত জানান।

জনসভা মঞ্চে ওঠার আগে বৃহস্পতিবার সকালে হোটেল গ্র্যান্ড সিলেটে তরুণ নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তারেক রহমান।

এদিকে সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের সময় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে বিএনপির প্রথম নির্বাচনি জনসভার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শুরু থেকেই স্থানীয় বিএনপি নেতারা বক্তব্য দিচ্ছেন।

জনসভাকে কেন্দ্র করে সিলেট নগরী ও আশপাশের এলাকায় কয়েক দিন ধরেই বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও আশপাশের জেলা থেকে মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলে জড়ো হন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস

