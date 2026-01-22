মায়ের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করলেন নুর
পটুয়াখালী–৩ (দশমিনা–গলাচিপা) আসনের বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর মায়ের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে গলাচিপা উপজেলার চর বিশ্বাস ইউনিয়নের নিজ বাড়ির সামনে অবস্থিত তার মায়ের কবরস্থানে জিয়ারত ও দোয়া মোনাজাত করেন তিনি। এসময় তিনি মায়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার দোয়া চান।
মায়ের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনি কার্যক্রম শুরুকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন এলাকাবাসী। তারা জানান, নুর তাদের এলাকার গর্ব। তিনি গলাচিপা-দশমিনা আসন থেকে নির্বাচন করছেন, এতে তারা আনন্দিত।
এসময় নুরের সঙ্গে ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি আবু নাঈম, গণঅধিকার পরিষদ পটুয়াখালী জেলা শাখার সাবেক সদস্যসচিব শাহ আলম সরদার, চর বিশ্বাস ইউনিয়ন গণঅধিকার পরিষদের সদস্য সচিব মো. জুয়েল হাওলাদার, তার পরিবারের সদস্যরাসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
স্থানীয়রা আরও বলেন, ধর্মীয় ও পারিবারিক আবহে মায়ের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করায় বিষয়টি তাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তারা নুরের সুস্থতা ও নির্বাচনি সফলতা কামনা করেন।
আসনটিতে নুরুল হক নুর ও বিএনপির সদ্য বহিষ্কৃত নেতা মো. হাসান মামুন ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুহম্মদ শাহ আলম ও ইসলামী আন্দোলনের মু. আবু বক্কর ছিদ্দিকী।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/এমএস