টেকনাফে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ

টেকনাফে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ
কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনে জামায়াতে ইসলমীর প্রার্থী অধ্যক্ষ নুর আহমেদ আনোয়ারীর নির্বাচনি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীরদ্বীপ ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ পাড়া বড় মাদরাসার সামনে স্থাপিত দাঁড়িপাল্লার একটি নির্বাচনি ব্যানার ছেঁড়া অবস্থায় দেখা যায়।
এ বিষয়ে অধ্যক্ষ নুর আহমেদ আনোয়ারী বলেন, পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার মতো প্রতিহিংসামূলক ও ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার এমন অপচেষ্টা গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থি। দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাই।
জানা গেছে, সকালে ব্যানারটি ছেঁড়া অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। এতে এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি, বিষয়টি মাত্র শুনলাম। তবে খতিয়ে দেখবো।
জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/জেআইএম