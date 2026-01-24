  2. দেশজুড়ে

অস্ত্র তৈরির কারখানায় অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্র-বিপুল সরঞ্জামসহ আটক ১

প্রকাশিত: ০৮:৪৬ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
অস্ত্র তৈরির কারখানায় অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্র-বিপুল সরঞ্জামসহ আটক ১

 

 

ফরিদপুরের মধুখালীতে ডুমাইন এলাকায় অবৈধভাবে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির বিপুল সরঞ্জামসহ একজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান এ পরিচালনা করেন সেনাবাহিনী। অভিযানে একটি বসতবাড়ি থেকে সিঙ্গেল ব্যারেল একটি পাইপ গান, ১২ গেজের একটি কার্তুজ এবং অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, ডুমাইন ইউনিয়নের একটি স্থানে বাদল সরকার নিজস্ব ওয়ার্কশপে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করছেন এমন তথ্যের ভিত্তিতে মধুখালী আর্মি ক্যাম্পের নেতৃত্বে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং স্থানীয় পুলিশের সমন্বয়ে তাৎক্ষণিকভাবে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে সন্দেহভাজনের বসতবাড়ি ঘিরে তল্লাশি শুরু করা হয়। এ সময় ডুমাইন এলাকার বাদল সরকারকে (৫২) আটক করা হয়। তার হেফাজত থেকে ১টি সিঙ্গেল ব্যারেল পাইপ গান, ১টি ১২ গেজ কার্তুজ, ১৪টি রিকয়েল স্প্রিং, ২টি হ্যামার, ১টি ড্রিল মেশিন, ১টি প্লায়ার্স, ১টি ব্লোয়ার, ১টি হ্যাকস’সহ অস্ত্র তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, বাদল সরকারের বিরুদ্ধে এর আগেও অস্ত্রসংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে এবং তিনি বিভিন্ন সময় অস্ত্র প্রস্তুত ও মজুদের অভিযোগে পুলিশের নজরদারিতে ছিলেন।

মধুখালীর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফকির তাইজুর রহমান, আটক আসামিকে এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি আইনগত প্রক্রিয়ায়  থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

