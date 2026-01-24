  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালীতে কৃষক লীগ নেতাসহ বিএনপিতে যোগ দিলেন ৩০ জন

প্রকাশিত: ১০:২১ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার কৃষক লীগের সাবেক সভাপতি শাহ আলম মাস্টারসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের অন্তত ৩০ জন নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার মৌডুবি বাজারে অনুষ্ঠিত বিএনপির নির্বাচনি জনসভা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা বিএনপিতে যোগ দেন।

এ সময় নবাগতদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবং পটুয়াখালী–৪ (কলাপাড়া–রাঙ্গাবালী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবিএম মোশাররফ হোসেন।

যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন- মৌডুবি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস গাজী, যুবলীগ নেতা মোকছেদুল মাতুব্বর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড ইউপি সদস্য হাসিনা বেগম ও গোলেনুর বেগমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহমান ফরাজী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিনিয়ত বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। এই যোগদান বিএনপির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার প্রতিফলন। শুক্রবার এবিএম মোশাররফ হোসেনের হাতে ফুল দিয়ে অন্তত ৩০ জন আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেছেন।


