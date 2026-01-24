পটুয়াখালীতে কৃষক লীগ নেতাসহ বিএনপিতে যোগ দিলেন ৩০ জন
পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার কৃষক লীগের সাবেক সভাপতি শাহ আলম মাস্টারসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের অন্তত ৩০ জন নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার মৌডুবি বাজারে অনুষ্ঠিত বিএনপির নির্বাচনি জনসভা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা বিএনপিতে যোগ দেন।
এ সময় নবাগতদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবং পটুয়াখালী–৪ (কলাপাড়া–রাঙ্গাবালী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবিএম মোশাররফ হোসেন।
যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন- মৌডুবি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস গাজী, যুবলীগ নেতা মোকছেদুল মাতুব্বর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড ইউপি সদস্য হাসিনা বেগম ও গোলেনুর বেগমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।
উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহমান ফরাজী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিনিয়ত বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। এই যোগদান বিএনপির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার প্রতিফলন। শুক্রবার এবিএম মোশাররফ হোসেনের হাতে ফুল দিয়ে অন্তত ৩০ জন আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে