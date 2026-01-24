  2. রাজনীতি

জামায়াত আমির

দেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ সম্মান কারও কাছে বন্ধক দেবো না

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩২ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
ডা. শফিকুর রহমান রংপুরের পীরগঞ্জে জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, শহীদ আবু সাঈদরা দেশের জন যেভাবে বুক পেতে দিয়েছিল, তার মতো বুক পেতে দেবো। কিন্তু দেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ সম্মান কারও কাছে বন্ধক দেবো না।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রংপুরের পীরগঞ্জে জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন জামায়াত আমির। জিয়ারত শেষে এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

কবর জিয়ারত শেষে আবু সাঈদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান জামায়াত আমির। আবু সাঈদের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি জানিয়ে তার বাবা-মায়ের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা আপনার সন্তানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করবো।

জামায়াত আমির আরও বলেন, কঠিন সংকটেও আমরা আপনাদের ছেড়ে যাইনি। পালাইনি। ভবিষ্যতেও পালাবো না। পরিস্থিতি যাই হোক, আপনাদের সঙ্গেই থাকবো।

শফিকুর রহমান বলেন, আমরা বিশেষ করে যুবকদের কথা দিয়েছি, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিলে তোমাদের প্রত্যাশার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলবো। এই সমাজের চাবি-নেতৃত্ব আমরা তোমাদের হাতে তুলে দেবো এবং আমরা পেছন থেকে তোমাদের শক্তি, সাহস, সমর্থন ও ভালোবাসা দিয়ে যাবো। ইনশাআল্লাহ, তোমরা তৈরি হও।

যুবসমাজের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, আগামী নির্বাচনে তোমাদের ভোটের প্রতিফলন হোক। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো ভোট দেবে। যুবকদের ভোট নিয়ে যেন কেউ কোনো ধরনের হেলাফেলা করতে না পারে- এজন্য তোমাদের ওই জুলাই যোদ্ধা হয়ে আরেকবার লড়তে হবে। জনতার বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

