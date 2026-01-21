মাগুরায় আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

মাগুরায় আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করার অভিযোগে আলোচিত বক্তা মুফতি আমির হামজার নামে মামলা করা হয়েছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১২টায় মাগুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গৌর সুন্দরীর আদালতে তার বিরুদ্ধে শরিফুল ইসলাম অভিযোগ দিলে মামলাটি আমলে নেন আদালত।
মাগুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১–এ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন আরাফাত রহমান কোকো স্পোর্টিং ক্লাব, মাগুরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম।
অভিযুক্ত মুফতি আমির হামজা কুষ্টিয়া-৩ আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য প্রার্থী। সম্প্রতি আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে তার করা একটি বিরূপ মন্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কাজী মিহির জানান, এই মামলায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি না করে শান্তি ও ন্যায়বিচার কামনা করা হয়েছে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/জেআইএম