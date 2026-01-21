এবার ১০ দলীয় জোট সরকার গঠন করবে: ডা. তাহের

এবার ১০ দলীয় জোট সরকার গঠন করবে: ডা. তাহের
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, এবার ১০ দলীয় জোট সরকার গঠন করবে। এই জোটে দেশের একমাত্র জীবিত বীর বিক্রম, মুক্তিযোদ্ধা এবং ছাত্র প্রতিনিধিরা আছে। আমি চাই প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ হোক।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা ও ১৩ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, কমিশনার ও মেম্বারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, নির্বাচিত হলে দলীয়ভাবে কাউকে বিবেচনা করবো না। সবার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবো। আগামী নির্বাচন একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হবে।
তিনি বলেন, আগামীর বাংলাদেশ সব শ্রেণির মানুষের অধিকার রক্ষার বাংলাদেশ হিসেবে মনে করতে হবে। আগামী নির্বাচন আমাদের তরুণ প্রজন্মে জন্য একটি সুখি সমৃদ্ধিশালী সমাজ উপহার দেওয়ার জন্য একটি মাইলফলক হিসাবে কাজ করতে হবে। নারী অধিকারের ব্যাপারে আমরা অধিক সোচ্চার আছি।
ডা. তাহের বলেন, আগামী নির্বাচন খুবই চ্যালেঞ্জিং জাতীয়ভাবে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে আমরা ভারতীয় দাসত্ব থেকে ৫ আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছি। আমরা স্বাধীন ছিলাম না। আমাদের একটা ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু যারাই সরকারে ছিল, তারা ভারতের সঙ্গে বশ্যতার স্বীকার করে এদেশকে পরিচালনা করেছিল।
কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মুহা. শাহজাহান, সাবেক আমীর আবদুস সাত্তার, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াত আমির মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, সাবেক আমির ভিপি সাহাব উদ্দিন, পৌর আমীর মাওলানা মু. ইব্রাহিমসহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জেআইএম