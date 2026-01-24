ফেনীতে জামায়াত প্রার্থীর গণসংযোগে হামলার অভিযোগ, আহত ৮

ফেনীতে জামায়াত প্রার্থীর গণসংযোগে হামলার অভিযোগ, আহত ৮
ফেনীর ছাগলনাইয়ায় ১০ দলীয় জোটের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচারণায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জামায়াতের পক্ষ থেকে ৮ জন আহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার শুভপুর দারোগার হাট বাজারে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জামায়াতের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে ছাগলনাইয়া উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মহি উদ্দিন সেলিমের (৫৫) নেতৃত্বে কয়েকজন জামায়াত কর্মী দারোগার হাট বাজারে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। এসময় স্থানীয় যুবদল কর্মী আবদুল হালিম মুরাদ (৩৫), মো. পাবেল (৩২) ও মনির আহাম্মদসহ (৫৫) কয়েকজন যুবক জামায়াত নেতাদের ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। তাৎক্ষণিক বাজারের লোকজন জড়ো হয়ে জামায়াত কর্মীদের উদ্ধার করে ছাগলনাইয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।সেখানে চিকিৎসকরা জামায়াত নেতা সেলিম, সালমান হোসেন, আবদুল জাওয়াদ, হাসনাত জামিলকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।
জামায়াত নেতা মহিউদ্দিন সেলিম জানান, নির্বাচনি প্রচার কাজে হামলার ঘটনায় আমরা ৩ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে এ ঘটনা ঘটেছে। আমরা এ ধরনের হামলার বিচার চাই।
তবে বিএনপি নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন, জামায়াতের লোকজন পরিকল্পিতভাবে যুবদল কর্মীর দোকানে হামলা ভাঙচুর করেছে।
উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক বলেন, জামায়াতের লোকজন যুবদল নেতা মুরাদের দোকানে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে হামলা শুরু করে। আমরা সন্ধ্যায় এ ঘটনার প্রতিবাদ সভা করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি।
ছাগলনাইয়া থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মিয়া জানান, দারোগার হাটের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
