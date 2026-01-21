সিলেটে পৌঁছেছেন তারেক রহমান
২২ বছর পর সিলেটে পা রাখলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত ৮টা ১০ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি।
তারেক রহমানের সঙ্গে রয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।
এর আগে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সিলেটের উদ্দেশে রওয়ানা দেন।
বিমানবন্দর থেকে নেমেই হযরত শাহজালালের (রহ.) মাজারের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন তারেক রহমান।
আহমেদ জামিল/এসআর