আলী ইমাম মজুমদার
গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি এড়াতেই প্রয়োজনীয় সংস্কার ও গণভোট
অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ২০২৪ সালে যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, ভবিষ্যতে যাতে তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়; তার জন্য যে সংস্কার করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, নির্বাচনে সবাই যাতে ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে অংশ নিতে পারেন তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভায় যোগদানের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সংস্কারের যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে, তার পক্ষে যেন দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকে, সরকার সেই মেসেজটিই দিতে চাচ্ছে।
ভোটের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আলী ইমাম মজুমদার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কেউ যদি ভোট গ্রহণে বিঘ্ন ঘটাতে চায় কিংবা কোথাও কোনো চিহ্নিত অপরাধী থাকে, তবে পুলিশ তাকে অবশ্যই আটক করবে। নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।
কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দিনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় বক্তারা আসন্ন গণভোটে সাধারণ ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করেন।
