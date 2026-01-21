শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে লক্ষ্মীপুরে বিক্ষোভ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের স্থগিতের প্রতিবাদে লক্ষ্মীপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রশিবির। বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে লক্ষ্মীপুর উত্তর স্টেশন থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। পরে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণ স্টেশনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মিলিত হয়।
এতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শিবিরের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক আরমান হোসেন পাটওয়ারী, লক্ষ্মীপুর শহর শিবিরের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন ও সেক্রেটারি আব্দুল আউয়াল হামদুসহ অন্যরা।
বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, উচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই একটি পক্ষ মব সৃষ্টি করে এ স্থগিতাদেশ আদায় করেছে। শাকসু নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্তকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন বক্তারা।
প্রসঙ্গত, ভোট গ্রহণের একদিন আগে উচ্চ আদালতের রায়ে স্থগিত হয়েছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। মাত্র ২০ ঘণ্টা আগে আদালতের এমন রায়ে পণ্ড হয়ে যায় ভোট।
গত ১৮ জানুয়ারি তিন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করেন। রিট আবেদনে ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের (ইসির) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-২ অধিশাখার উপ-সচিবের স্বাক্ষরে জারি করা একটি চিঠির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। পরবর্তীতে রিটের শুনানিতে শাবিপ্রবির শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়।
কাজল কায়েস/এনএইচআর/জেআইএম